BMW - All' asta la Serie 8 di Jeff Koons

Di solito sono le auto d'epoca ad andare all'incanto. La BMW Serie 8 protagonista dell'asta tenutasi ieri sera da Christie's, a New York, è invece uscita da poco dalla fabbrica di Dingolfing. Non si trattava, del resto, di una Serie 8 qualsiasi, ma dell'ultima vettura disponibile dell'edizione speciale The 8 X Jeff Koons. A decorare i 99 esemplari di questa Serie limitata della sportiva bavarese è stato infatti il famoso artista americano. I pezzi che l'hanno preceduta sono stati venduti in un batter d'occhio, tra febbraio e l'inizio di marzo, a circa 350 mila euro (più o meno 380 mila dollari) in svariate parti del mondo, Italia compresa (ma gli acquirenti vengono principalmente dagli Usa, che ne contano una quindicina). L'ultimo ha invece trovato il suo compratore ieri sera, appunto ...

