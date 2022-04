ATP Marrakech 2022: Vavassori e Moroni sconfitti nel turno decisivo delle qualificazioni (Di martedì 5 aprile 2022) Bosnia batte Italia 2-0 nelle qualificazioni del torneo ATP di Marrakech. Sulla terra rossa marocchina il cammino di Andrea Vavassori e Gian Marco Moroni si è interrotto proprio ad un passo dall’accesso al main draw, venendo sconfitti rispettivamente dai bosniaci Damir Dzumhur e Mirza Basic. Entrambi i match sono proseguiti quest’oggi, dopo che ieri era arrivata l’interruzione per pioggia. Davvero tantissimi rimpianti per Vavassori, che ha perso una battaglia di quasi tre ore contro Dzumhur, venendo sconfitto in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Il ligure si era trovato avanti di un break nella seconda frazione ed ha avuto anche due match point, oltre a quattro palle break nel dodicesimo gioco, che avrebbero potuto portare il set al tie-break. Anche nel terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 aprile 2022) Bosnia batte Italia 2-0 nelledel torneo ATP di. Sulla terra rossa marocchina il cammino di Andreae Gian Marcosi è interrotto proprio ad un passo dall’accesso al main draw, venendorispettivamente dai bosniaci Damir Dzumhur e Mirza Basic. Entrambi i match sono proseguiti quest’oggi, dopo che ieri era arrivata l’interruzione per pioggia. Davvero tantissimi rimpianti per, che ha perso una battaglia di quasi tre ore contro Dzumhur, venendo sconfitto in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Il ligure si era trovato avanti di un break nella seconda frazione ed ha avuto anche due match point, oltre a quattro palle break nel dodicesimo gioco, che avrebbero potuto portare il set al tie-break. Anche nel terzo ...

