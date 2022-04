Atletico Madrid, Simeone: 'City più forte, ma sono due partite. Visto il Chelsea l'anno scorso?' (Di martedì 5 aprile 2022) Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City:... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 aprile 2022) Diego, allenatore dell', è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester:...

bbchausa : Manchester City vs Atletico Madrid: Karon farko da za su kara a tsakaninsu - sportli26181512 : Atletico Madrid, Simeone: 'City più forte, ma sono due partite. Visto il Chelsea l'anno scorso?': Diego Simeone, al… - sportli26181512 : Manchester City, Guardiola: 'Atletico più offensivo di quanto la gente crede. Vogliamo vincere la Champions': Ecco… - ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #ManchesterCity Vs #AtleticoMadrid è un match valido per l’andata dei quarti di finale della Ch… - MontiFrancy82 : @ChampionsLeague : in esclusiva in chiaro su Canale 5 “Manchester City-Atletico Madrid” -