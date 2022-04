Aspi: a Passante Bologna primato europeo innovazione e sostenibilità (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - È il Passante di Bologna la prima infrastruttura autostradale in Europa a ricevere la certificazione Envision con il più alto livello di rating raggiungibile, il Platinum. Un riconoscimento che porta un nuovo primato in casa Autostrade per l'Italia, l'aver progettato una infrastruttura capace di rispondere per intero ai requisiti previsti dal protocollo internazionale che ne ha valutato la sostenibilità economica, sociale, ambientale durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione, alla realizzazione fino all'entrata in esercizio. Al progetto del Passante, Icmq, l'unico ente accreditato nel nostro Paese per il rilascio della certificazione internazionale, riconosce alti livelli qualitativi nelle 5 macroaree di valutazione individuate, quali: l'impatto positivo sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - È ildila prima infrastruttura autostradale in Europa a ricevere la certificazione Envision con il più alto livello di rating raggiungibile, il Platinum. Un riconoscimento che porta un nuovoin casa Autostrade per l'Italia, l'aver progettato una infrastruttura capace di rispondere per intero ai requisiti previsti dal protocollo internazionale che ne ha valutato laeconomica, sociale, ambientale durante l'intero ciclo di vita, dalla progettazione, alla realizzazione fino all'entrata in esercizio. Al progetto del, Icmq, l'unico ente accreditato nel nostro Paese per il rilascio della certificazione internazionale, riconosce alti livelli qualitativi nelle 5 macroaree di valutazione individuate, quali: l'impatto positivo sulla ...

