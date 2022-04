America’s Cup 2024 | Grant Dalton | “Noi come i vichinghi”

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 5 aprile 2022) La scelta di Barcellonasede della prossimaCup ha polarizzato l’opinione pubblica in Nuova Zelanda, tra chi non vede l’ora di gareggiare in Spagna e chi invece si aspettava una difesa del titolo nelle acque casalinghe di Auckland. La capitale della Catalogna ha fornito a Team New Zealand l’offerta necessaria per ospitare l’evento, oltre a garantire le migliori strutture sportive per regalare a tutto il mondo una spettacolare 37esima edizione. Convinto di questa scelta è, il quale ha affermato che una difesa del titolo lontano da casa non può che giovare al suo team.e il paragone con iA questo proposito, il boss dei kiwi, tirando in ballo la mentalità vichinga, ritiene che questa decisione aiuterà Team New Zealand a ...