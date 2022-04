Altro che Milan e Inter: su Scamacca piomba un’altra big di Serie A (Di martedì 5 aprile 2022) Gianluca Scamacca sarà nel mercato estivo uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato italiano. Ormai è noto l’Interesse dell‘Inter, infatti Marotta e Ausilio hanno già espresso la volontà di alzare l’offerta iniziale di 35 milioni avvicinandosi alla richiesta del Sassuolo di 40-45 milioni inserendo il cartellino di Pinamonti, che si aggira attorno i 20 milioni di euro. Scamacca, Napoli, calciomercatoLa società Milanese valuta comunque altre alternative, considerando l’Interesse del Borussia Dortmund nei confronti dell’attaccante italiano come sostituto del’ormai in uscita Erling Haaland. L’alternativa sarebbe Sebastian Haller, protagonista della stagione europea dell’Ajax nonostante l’eliminazione agli ottavi di Champions. Secondo il Corriere dello Sport ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 aprile 2022) Gianlucasarà nel mercato estivo uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato italiano. Ormai è noto l’esse dell‘, infatti Marotta e Ausilio hanno già espresso la volontà di alzare l’offerta iniziale di 35 milioni avvicinandosi alla richiesta del Sassuolo di 40-45 milioni inserendo il cartellino di Pinamonti, che si aggira attorno i 20 milioni di euro., Napoli, calciomercatoLa societàese valuta comunque altre alternative, considerando l’esse del Borussia Dortmund nei confronti dell’attaccante italiano come sostituto del’ormai in uscita Erling Haaland. L’alternativa sarebbe Sebastian Haller, protagonista della stagione europea dell’Ajax nonostante l’eliminazione agli ottavi di Champions. Secondo il Corriere dello Sport ...

