Delitto Rescaldina | ecco le testimonianze delle colleghe di Carol Maltesi | ' Lui diceva di essere il suo fotografo'

(Di giovedì 31 marzo 2022) Articolo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Nel mondo dell'hard quello di Charlotte Angie, nome d'arte di- la donna uccisa dal vicino di casa Davide Fontana - , era un nome conosciuto anche per via di una sua ...

infoitinterno : Delitto di Rescaldina, il funerale di Carol Maltesi. I genitori: abbiamo perso un angelo - ParliamoDiNews : Delitto di Rescaldina, il funerale di Carol Maltesi. I genitori: abbiamo perso un angelo - Cronaca #delitto… - Giorno_Varese : Delitto di Rescaldina, il funerale di Carol Maltesi. I genitori: abbiamo perso un angelo - Giorno_Varese : A Sesto Calende l'ultimo saluto a Carol Maltesi -

Gli inquirenti hanno cercato tracce ematiche di altre persone ovunque, per scoprire se neldifossero state implicate altre persone. Ma di altri interventi esterni non ce n'è ...Gli inquirenti hanno cercato tracce ematiche di altre persone ovunque, per scoprire se neldifossero state implicate altre persone. Ma di altri interventi esterni non ce n'è ...La madre: "Spero che quella di oggi possa essere una giornata di riconciliazione, ma soprattutto che la mia Carol possa trovare pace".La 26enne, diventata Charlotte Angie in lockdown, uccisa e fatta a pezzi a gennaio a Rescaldina dall’ex compagno, Davide Fontana. Tanta l’emozione nell’abbazia di San Donato sul Lago Maggiore. Present ...