Analisi Qualità - Com'è fatta la Kia EV6 (Di mercoledì 30 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Kia EV6, eletta Auto dell'anno 2022. La Suv elettrica conferma i pregi delle sport utility termiche del marchio coreano, riproponendone però anche qualche imperfezione. fatta eccezione per alcuni dettagli, come l'accostamento poco preciso della modanatura del portellone, l'assemblaggio è di alto livello, tanto per la carrozzeria (che integra guarnizioni aggiuntive tra le due portiere per migliorare l'aerodinamica della fiancata) quanto dentro l'abitacolo. All'interno dominano materiali rigidi, ma nel complesso la percezione qualitativa è buona e per trovare qualche difetto bisogna andare nei punti più nascosti, come la zona della pedaliera. Menzione ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Kia EV6, eletta Auto dell'anno 2022. La Suv elettrica conferma i pregi delle sport utility termiche del marchio coreano, riproponendone però anche qualche imperfezione.eccezione per alcuni dettagli, come l'accostamento poco preciso della modanatura del portellone, l'assemblaggio è di alto livello, tanto per la carrozzeria (che integra guarnizioni aggiuntive tra le due portiere per migliorare l'aerodinamica della fiancata) quanto dentro l'abitacolo. All'interno dominano materiali rigidi, ma nel complesso la percezione qualitativa è buona e per trovare qualche difetto bisogna andare nei punti più nascosti, come la zona della pedaliera. Menzione ...

