Tecnica - Audi RS3 | cavalli ben addomesticati

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 marzo 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo dell'RS3. Questa versione anabolizzata della mediadeve le sue elevate prestazioni ai 400del motore, una vecchia conoscenza della Casa tedesca: si tratta del cinque cilindri di 2.5 litri EA855, nato nel 2010 e profondamente rivisto nel 2017, quando si è guadagnato il suffisso "Evo". Rispetto al propulsore originario, ha subito un taglio di 26 kg, grazie al basamento di lega leggera in luogo della ghisa del precedente ed è pure più corto, per via della nuova disposizione della catena posteriore di comando degli assi a camme e della singola cinghia accessori. La doppia iniezione diretta/indiretta, la riduzione delle perdite per attrito e la sofisticata gestione termica hanno poi ...