Nuovo Quattroruote - Scopri il numero 800 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 marzo 2022) 800 volte. 800 numeri partiti da quel lontano 1956, quando l'Italia, risorta dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale e ancora lontana dalla motorizzazione di massa, già sognava quelle libertà che solo l'automobile può offrire: weekend, viaggi, il mare, le montagne, il ritorno alle contrade natali, dalle quali molti se n'erano andati per trovare lavoro nell'industria. Gianni Mazzocchi, già editore affermato (con testate come Domus, Casabella, L'Europeo, Il Mondo), intuì che gli italiani avevano bisogno di qualcuno che ne accompagnasse il cammino verso questa nuova mobilità, informando, spiegando, giudicando e, perché no, educando a una guida sicura. E pubblicò, nel febbraio di quell'anno, il primodel nostro mensile. Oggi, giunti all'aprile del 2022, siamo arrivati a 800, tenendo sempre fede ai principi ai quali Mazzocchi ...