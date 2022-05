Analisi Qualità - Com'è fatta la Ioniq 5 (Di mercoledì 23 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Ioniq 5. L'impatto è appagante, grazie a un design netto, con linee semplici e decise che formano giochi di ridotta entità e di apprezzabile uniformità. E pure le modanature sono applicate con cura. La verniciatura opaca, di difficile esecuzione, è stesa con attenzione e non presenta imperfezioni. Nella norma le guarnizioni delle porte, completate da una linea di tenuta alla base per mantenere pulita la soglia di accesso. Soddisfacente anche l'abitacolo, con particolari curati sia nel disegno sia nella realizzazione, come i pannelli porta e il grande display centrale. Pure i sedili rivestiti di pelle color avorio sono degni di nota per funzionalità e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della5. L'impatto è appagante, grazie a un design netto, con linee semplici e decise che formano giochi di ridotta entità e di apprezzabile uniformità. E pure le modanature sono applicate con cura. La verniciatura opaca, di difficile esecuzione, è stesa con attenzione e non presenta imperfezioni. Nella norma le guarnizioni delle porte, completate da una linea di tenuta alla base per mantenere pulita la soglia di accesso. Soddisfacente anche l'abitacolo, con particolari curati sia nel disegno sia nella realizzazione, come i pannelli porta e il grande display centrale. Pure i sedili rivestiti di pelle color avorio sono degni di nota per funzionalità e ...

