Mercedes-AMG SL 63 4Matic - In Italia con prezzi a partire da 198.900 euro (Di martedì 22 marzo 2022) La Mercedes-Benz ha aperto in Italia gli ordini per la nuova generazione della SL. La sportiva sarà proposta nella sola variante SL 63 4Matic+ con prezzi a partire da 198.900 euro. Il progetto è stato per la prima volta sviluppato dalla AMG, utilizzando una scocca di alluminio e materiali compositi e tornando a proporre la formula del tetto di tela e dell'abitacolo 2+2. Il design è figlio delle ultime tendenze stilistiche del marchio e il mix tra prestazioni, lusso e confort si è evoluto dando una maggiore importanza, rispetto al passato, alla dinamica di guida. 585 CV per 315 km/h. La dotazione di serie include elementi chiave per rendere la SL una vera GT: oltre alla trazione integrale, infatti, troviamo le sospensioni Active Ride Control AMG con barre attive, l'asse posteriore ...

