Top 10 Centro prove - Le ibride full che consumano meno - FOTO GALLERY (Di sabato 19 marzo 2022) Risparmiare carburante: un vero e proprio mantra. Soprattutto di questi tempi, con il prezzo alla pompa letteralmente alle stelle. Ecco, allora, una panoramica di ciò che sono in grado di fare (dal punto di vista delle percorrenze) le ibride full. Nella FOTOGALLERY trovate le 10 che bevono meno benzina, secondo i risultati degli strumenti del Centro prove. Per stabilire la graduatoria, abbiamo preso in considerazione il consumo medio, cioè la media fra i classici tre cicli d'uso (città, statale e autostrada). La classifica - appannaggio quasi esclusivamente di costruttori giapponesi - non nasconde, comunque, qualche sorpresa. Buona lettura.

