Mercato italiano - La Top 10 delle elettriche - FOTO GALLERY

(Di giovedì 17 marzo 2022) Prosegue la crisi deldell'auto, che a febbraio ha fatto registrare un altro passivo a doppia cifra: -22,6%, per un totale di 110.869 immatricolazioni. Anche il segmentone ha risentito, soprattutto perché in molti hanno preferito aspettare i 700 milioni di incentivi statali già annunciati per il 2022, ma ancora in attesa del decreto attuativo. I numeri. A febbraio sono state targate 3.175 auto a emissioni zero, l'8,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Il consuntivo di questi primi due mesi resta comunque in attivo, grazie al +46,5% dello scorso gennaio. In crescita anche la quota di, passata dal 2,4% al 2,8%. Rispetto a inizio anno sono cambiate le protagoniste della Top 10, con l'ingresso di tre premium: Audi Q4 e-tron, BMW i4 e Tesla Model ...

Advertising

paola_olivari : RT @GvLive: #AvalonWaterways, unico operatore a proporre crociere fluviali in italiano, è pronto a condurre i suoi ospiti sui leggendari fi… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Dybala sempre più verso un futuro italiano: anche la Roma vuole la Joya #Sportmediaset #Dybala #AsRoma - Van3ss4V : @diamondayn si quello che intendo è che era un pezzo pensato per spaccare nel mercato italiano, commerciale a confr… - tecnomedics : Metagenics annuncia i 10 anni della presenza nel mercato italiano degli integratori alimentari - Segugio_it : ?? Una prudenza legata al momento più che l'avvio di un ciclo negativo. Possono essere letti così i dati che indican… -

Qualitytravel.it

... che però non ha scaldato il. Oltre a stime di dividendi sotto le aspettative per UnipolSai,... Segno più per il listino, con il FTSE MIB in aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, in ...... aldella distribuzione ma che possa essere anche importante e funzionale alle famiglie e ... Questa scelta darà una risposta al consumatorealla ricerca di convenienza". . 13 maggio ... NYC torna a proporsi al mercato italiano. In presenza Indiscrezioni confermate. Secondo fonti accreditate vicine al dossier, questa mattina il cda di Fibercop ha dato il via libera all’intesa commerciale con Tim e Open Fiber per le aree bianche che, seco ...Verde gli operatori vendono dove c'è del grasso, penso in particolare a Leo. La guerra è bella e digerita. Unicredit è stata massacrata e la riportano un po' su. Ma non pensare che duri. Quello che fr ...