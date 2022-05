Mercedes-Benz EQE - In Italia con prezzi a partire da 93.017 euro (Di martedì 15 marzo 2022) La Mercedes-Benz presenta la gamma Italiana della berlina elettrica EQE. La vettura debutta nel nostro Paese in due varianti: la 350+ Launch Edition da 93.017 euro e la AMG 43 4Matic da 116.142 euro. 292 o 476 CV e fino a 654 km di autonomia. I due modelli non differiscono solo negli allestimenti, ma anche nel powertrain: la 350+ a trazione posteriore eroga una potenza massima di 292 CV e 530 Nm, mentre la AMG 43 4Matic con doppio motore tocca i 476 CV e 858 Nm e offre prestazioni decisamente superiori: 4,2 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e 210 km/h di punta massima. La batteria è la stessa per entrambe (90 kWh) ma sono diversi i valori di autonomia omologati: da 567 a 654 km per la 350+ e da 462 a 533 km per la più potente 43 4Matic. Per entrambe, la ricarica rapida a 170 kW consente di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 marzo 2022) Lapresenta la gammana della berlina elettrica EQE. La vettura debutta nel nostro Paese in due varianti: la 350+ Launch Edition da 93.017e la AMG 43 4Matic da 116.142. 292 o 476 CV e fino a 654 km di autonomia. I due modelli non differiscono solo negli allestimenti, ma anche nel powertrain: la 350+ a trazione posteriore eroga una potenza massima di 292 CV e 530 Nm, mentre la AMG 43 4Matic con doppio motore tocca i 476 CV e 858 Nm e offre prestazioni decisamente superiori: 4,2 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e 210 km/h di punta massima. La batteria è la stessa per entrambe (90 kWh) ma sono diversi i valori di autonomia omologati: da 567 a 654 km per la 350+ e da 462 a 533 km per la più potente 43 4Matic. Per entrambe, la ricarica rapida a 170 kW consente di ...

