Mercato italiano - La Top 10 di febbraio - FOTO GALLERY (Di sabato 5 marzo 2022) In attesa dei nuovi incentivi previsti nel decreto Energia, il Mercato italiano dell'auto continua a mostrare segni di grande debolezza: febbraio, in particolare, si è chiuso con 110.869 immatricolazioni, il 22,6% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Rosso generalizzato. l risultati negativi hanno interessato tutti i principali costruttori, da Stellantis (-29,08%) a Volkswagen (-29,01%), da Renault (che ha limitato le perdite al 5,99% grazie al +13,84% della Dacia) a Toyota (-25,98%). Risultati in rosso anche per i tedeschi dei gruppi BMW (-6,91%) e Daimler (-17%). I modelli più venduti. Rispetto al primo mese dell'anno, nella top ten delle vetture più vendute ci sono stati diversi cambiamenti. Le B-Suv Peugeot 2008 e Toyota Yaris Cross hanno lasciato il posto a Jeep Renegade e Renault Captur, mentre le compatte Toyota Yaris e ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 marzo 2022) In attesa dei nuovi incentivi previsti nel decreto Energia, ildell'auto continua a mostrare segni di grande debolezza:, in particolare, si è chiuso con 110.869 immatricolazioni, il 22,6% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Rosso generalizzato. l risultati negativi hanno interessato tutti i principali costruttori, da Stellantis (-29,08%) a Volkswagen (-29,01%), da Renault (che ha limitato le perdite al 5,99% grazie al +13,84% della Dacia) a Toyota (-25,98%). Risultati in rosso anche per i tedeschi dei gruppi BMW (-6,91%) e Daimler (-17%). I modelli più venduti. Rispetto al primo mese dell'anno, nella top ten delle vetture più vendute ci sono stati diversi cambiamenti. Le B-Suv Peugeot 2008 e Toyota Yaris Cross hanno lasciato il posto a Jeep Renegade e Renault Captur, mentre le compatte Toyota Yaris e ...

Advertising

degiorgiod : Un anno fa. Un anno fa (???? - DailyMuslimIT : In Italia si cercano più diplomati e meno laureati di Redazione Il mercato del lavoro italiano è una realtà interes… - mspiccia : RT @realmeItalia: realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021, conferma la sua posizione tra i 5 brand di smar… - gdonews_it : Fausto Bini, nuovo Country Manager Italia Hero. Obiettivo: massimizzare il potenziale di crescita del mercato itali… - startzai : RT @apiemontese: Sapevate che una calla prodotta in Toscana finisce ad Amsterdam prima di essere rivenduta a Bologna? Il mercato dei fiori… -