Zelensky | «Uccisi oltre 6 mila russi dall’inizio della guerra | Mosca non vincerà con le bombe» – Il video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In un nuovomessaggio diffuso su Facebook e sul suo canale Telegram, il presidente ucraino Volodymyrha annunciato che le forze di Kiev hanno ucciso quasi 6in questi 6 giorni di conflitto e ha ammonitoche «non può vincere cone missili». Su Favebookha scritto che oggi gli ucraini sono un simbolo di integrità: «Un segno che le persone possono diventare migliori in ogni zonaterra. Gloria all’Ucraina!».ha anche sostenuto che laa vuole «cancellare» l’Ucraina e la sua storia e ha invitato gli ebrei a «non rimanere in silenzio» dopo gli attacchi al sito di Babyn Yar. Leggi anche: L’appello dialla Cnn: «Non è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky Uccisi

Fra il 29 e il 30 settembre 1941 vi furono33.771 ebrei, secondo un dettagliato rapporto dei nazisti. L'appello diarriva mentre Israele, pur condannando l'invasione dell'Ucraina, ...09.00 - Sono seimila i soldati russinei primi sei giorni di invasione dell'Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr, secondo quanto riferisce il Guardian. 08.10 - Le ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Le sirene d’allarme per gli attacchi aerei in Ucraina da parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale ucraina, ma a ...Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Il popolo ucraino è diventato "simbolo di invincibilità". E' quanto ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio agli ucraini. "Ammiro ciascuno di ...