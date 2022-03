Zelensky: "Grato a chi ha votato la risoluzione Onu" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Lodo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con una maggioranza senza precedenti della risoluzione che chiede con forza alla Russia di fermare immediatamente il suo infido attacco all'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Lodo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con una maggioranza senza precedenti dellache chiede con forza alla Russia di fermare immediatamente il suo infido attacco all'...

Advertising

RaiNews : Sean Penn è in Ucraina per girare un documentario sulla guerra. L'attore ha incontrato il presidente Zelensky che h… - Digio_II : #news dall’#Ucraina #Zelensky chiede di entrare nell’#UnionEuropea: “Sono grato a tutti i nostri partner, ma vogl… - ultimora_pol : #Ucraina #Russia #Bielorussia Presidente Volodymyr #Zelensky: 'Aumenteremo lo stipendio dei militari per dimostrare… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: #Zelensky: 'Sono grato a tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Zelensky: 'Sono grato a tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????… -