Zaniolo-Spezia | arrivano le pesanti accuse da parte della famiglia!

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nicolòdopo la gara vinta dalla Roma per 1-0 contro loè stato bersagliato dai tifosi dellosui social. Il calciatore infatti, con la sua famiglia abita proprio nel capoluogo ligure e in particolar modo sua sorella è stata bersagliata da insulti e minacce al suo rientro a scuola. NicolocentrocampistaRomaFrancesca Costa madre disui propri profili social ha denunciato questa situazione. Le sue parole: “Alla luce di quanto avvenuto, riguardo vili minacce, gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali dadi terzi nei confrontinostra famiglia, e soprattutto di una minore all’interno dell’istituto scolastico, abbiamo confermato all’avvocato di Roma Antonio Conte, del foro di Roma, di presentare ...

