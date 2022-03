Yarmolenko ai giocatori russi: "Perché state seduti come str***i?". Poi la frecciata a Dzyuba (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andriy Yarmolenko, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, ha pubblicato su Instagram questo videomessaggio rivolto ai calciatori russi, invitandoli a prendere posizione: "So che alcuni di voi piace ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andriy, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, ha pubblicato su Instagram questo videomessaggio rivolto ai calciatori, invitandoli a prendere posizione: "So che alcuni di voi piace ...

