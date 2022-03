Yanukovich è l’uomo di Mosca per il dopo Zelensky?

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Non è passata inosservata la data scelta da Vladimir Putin per annunciare il riconoscimento delle due repubbliche separatiste di Donetsk e di Lugansk, primo atto che ha portato poi il 24 febbraio all’attacco contro l’Ucraina. Era il 21 febbraio, giorno successivo alla chiusura delle Olimpiadi di Pechino, ma non solo. In quella giornata cadeva l’ottavo InsideOver.