(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso di questi cinque mesi di GF VipKay ha difeso in più occasioni sua figlia ed è tornata a farlo anche questa settimana. Tutto è iniziato quando Maria Monsé ha fatto i complimenti aSorge sotto ad un post Instagram del GF Vip: “Iol’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle“. Al commento della Monsé ha risposto Ainett Stephens, che invece ha criticato(le due non hanno mai avuto un bel rapporto): “Ma cosa dici? Lei stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini. Insomma tutti invidiosi di ...

Advertising

StraNotizie : Wendy Kay, la madre di Soleil furiosa con una gieffina: “Semini odio contro Sole” -

Ultime Notizie dalla rete : Wendy Kay

Dopo l'ennesimo attacco rivolto a sua figlia,sbotta sui social e accusa un'ex gieffina di tirare in ballo Soleil solo per ottenere un po' di popolarità. Grande Fratello Vip, l'ira della ...Non rimane in silenzio la mamma di Soleil Sorge di fronte agli ultimi avvenimenti nella Casa del Grande Fratello Vip .ha avuto da ridire su alcune cose accadute nel corso della puntata del 24 febbraio, postando su Instagram alcune stories in cui critica Manila Nazzaro, ormai sempre più lontana da Soleil ...Dopo l’ennesimo attacco rivolto a sua figlia, Wendy Kay sbotta sui social e accusa un’ex gieffina di tirare in ballo Soleil solo per ottenere un po’ di popolarità. Grande Fratello Vip, l’ira della ...Nicola Pisu dal canto sui: “Le ho sempre rispettate e le ho sempre trattate bene La reazione del diretto interessato ma soprattutto di Patrizia Mirigliani che su Twitter ha espresso un duro sfogo cont ...