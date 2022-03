Weird | Evan Rachel Wood sarà Madonna nel film sulla storia di Al Yankovich

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L'attricefarà parte del cast del, un progetto biografico dedicato alla vita e alla carriera di Al. Nel cast di, ilbiografico dedicato alla vita e alla carriera di Al Yankovic, cianchenel ruolo di, come rivela una foto scattata sul set. Il progetto, realizzato per Roku Channel, avrà come protagonista Daniel Radcliffe che si è sottoposto a una vera e propria trasformazione fisica. Nel cast di: The Al Yankovic Story, ci saranno inoltre Toby Huss nella parte del padre del protagonista, Nick Yankovic; e Julianne Nicholson chela madre Mary ...

