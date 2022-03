Wayne Rooney non abbandona il Titanic

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Derby County non sembra una squadra sull’orlo del fallimento. Per lo scontro salvezza contro il Peterborough ci sono più di trenta mila persone allo stadio che cantano, fanno festa e non sembrano minimamente preoccupate dalla crisi finanziaria del club, che è in amministrazione controllata dallo scorso settembre e rischia di cadere nel baratro della terza serie (la nostra Serie C). La vendita di questa nobile decaduta del calcio inglese è una bomba a orologeria: se non troverà un nuovo acquirente entro il primo marzo, il club sprofonderà nella Football League One, vanificando l’impresa dell’allenatoree dei suoi giocatori, che stanno lottando per evitare la retrocessione sul campo. Attorno al Pride Park si vedono i riflessi di un passato glorioso che non c’è più. Dalle ultime file della tribuna si notano le pale eoliche accanto al ...