Warner Bros, Disney e Sony sospendono le uscite dei nuovi film in Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Los Angeles – Guerra Ucraina-Russia, Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l’uscita dei film nei cinema russi dopo l’invasione. Nelle sale del Paese non usciranno né ‘Batman, né ‘Red (Turning Red)’, né ‘Morbius’. Il blockbuster della Warner Bros ‘Batman’ sarebbe dovuto uscire venerdì. “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione – WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film in Russia”. Il gigante del cinema Disney in una nota ha spiegato che “a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina, abbiamo deciso di mettere in pausa l’uscita dei nostri film, tra cui l’imminente Turning Red di Pixar. Prenderemo future ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Los Angeles – Guerra Ucraina-hanno sospeso l’uscita deinei cinema russi dopo l’invasione. Nelle sale del Paese non usciranno né ‘Batman, né ‘Red (Turning Red)’, né ‘Morbius’. Il blockbuster della‘Batman’ sarebbe dovuto uscire venerdì. “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione –Media ha sospeso l’uscita del suoin”. Il gigante del cinemain una nota ha spiegato che “a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina, abbiamo deciso di mettere in pausa l’uscita dei nostri, tra cui l’imminente Turning Red di Pixar. Prenderemo future ...

Advertising

ParliamoDiNews : Disney, Sony, Warner Bros e Netflix. L’intrattenimento contro la guerra di Mosca - - movietele : #CrisiUcraina: per il momento, sospese in Russia le uscite cinematografiche di #RED (Disney), #TheBatman (Warner Br… - Alex76_Ita : RT @MediasetTgcom24: Warner Bros, Sony, Disney e Netflix chiudono alla Russia: annullata l'uscita di 'The Batman' #thebatman - TodayEuropa : Stop all’uscita di 'Turning Red”, The Batman” e “Morbius”. I grandi studi cinematografici, tra cui Walt Disney, War… - charlie_gave : RT @MediasetTgcom24: Warner Bros, Sony, Disney e Netflix chiudono alla Russia: annullata l'uscita di 'The Batman' #thebatman -