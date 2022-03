Vomero e Chiaia | stretta alla movida selvaggia | controlli e sanzioni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovidella Polizia locale di Napoli per il rispetto dell’ordinanza del Comune sulla: nel mirino locali ale a. Proseguono le verifiche della Polizia Locale di Napoli per il rispetto dell’Ordinanza Sindacale 59/2022 sulla, in particolare modo ale a. Sono state verbalizzate tre attività in piazza Muzii,

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Movida a Napoli, controlli della polizia municipale nella notte: multati cinque locali tra Chiaia e Vomero https://t.c… - mattinodinapoli : Movida a Napoli, controlli della polizia municipale nella notte: multati cinque locali tra Chiaia e Vomero - Karm3nB : @papageno_1794 @angy_cocco Vomero e Chiaia sono tutti covidioti. Appena ti sposti cambia tutto ... - Torrechannelit : Napoli- A Chiaia denunciato un uomo per tentata estorsione al padre, al Vomero nei guai un 24enne per furto -

Ultime Notizie dalla rete : Vomero Chiaia

, nel centro storico, in zona Toledo, nel quartieree a Bagnoli. Qui i controlli della polizia eseguiti con il sostegno delle altre forze dell'ordine. Questo il bilancio. Nel corso dell'...... in particolare sono state sanzionate le inosservanze nella zona diin vicoletto Belledonne e Via Bisignano, nella zona delin Via Merliani. In un caso la violazione ha riguardato il ...NAPOLI – Sono state verbalizzate tre attività in Piazza Muzii, via Simonelli e Vicoletto Belledonne perché vendevano birre oltre l’orario consentito. Gli Agenti hanno, inoltre, rilevato che in un’atti ...(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Proseguono le verifiche della Polizia Locale di Napoli per il rispetto dell'Ordinanza Sindacale 59/2022 sulla Movida, in particolare modo al Vomero e a Chiaia. Sono state ...