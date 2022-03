Volontario sventola bandiera ucraina davanti ai blindati russi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Volontario sventola

La Provincia di Cremona e Crema

Succede a Kherson: un cittadino davanti allo schieramento dei blindati russila bandiera dell'Ucraina.Alle sue spallela bandiera crociata della Georgia in mezzo ad una specie di campo ... Lo stemma sulla mimetica di un altroraffigura la morte con la falce, che in bicicletta si ...Il ritrovo è stato in Piazza Mazzini dove, da ieri mattina sventola dalla torre dell’orologio la bandiera giallo-azzurra dell’Ucraina.Applausi e slogan per la pace hanno accompagnato una serata che ha pienamente confermato il senso di comunità che a Coriano si è sempre manifestato nei momenti più difficili ...