Volley femminile, Scandicci vola in Finale di Challenge Cup! Antropova show, Aydin travolto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scandicci si è qualificata alla Finale della Challenge Cup 2022 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le toscane hanno sconfitto l’Aydin BBSK per 3-0 (25-14; 25-15; 25-) nella semiFinale di ritorno e, dopo essersi imposte al tie-break nel match d’andata in trasferta, hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno dimostrato la loro superiorità tecnica contro la compagine turca, dominando in lungo e in largo nei primi due set prima di un terzo parziale più combattuto. La Savino Del Bene fa festa di fronte al proprio pubblico, prosegue la propria avventura in campo continentale e avrà la possibilità di alzare al cielo il primo trofeo internazionale della sua storia. Scandicci, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)si è qualificata alladellaCup 2022 di, la terza competizione europea per importanza. Le toscane hanno sconfitto l’BBSK per 3-0 (25-14; 25-15; 25-) nella semidi ritorno e, dopo essersi imposte al tie-break nel match d’andata in trasferta, hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno dimostrato la loro superiorità tecnica contro la compagine turca, dominando in lungo e in largo nei primi due set prima di un terzo parziale più combattuto. La Savino Del Bene fa festa di fronte al proprio pubblico, prosegue la propria avventura in campo continentale e avrà la possibilità di alzare al cielo il primo trofeo internazionale della sua storia., ...

