Volley, come cambiano i tabelloni delle coppe europee senza squadre russe (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha spinto tante Federazioni ad escludere dalle competizioni squadre e atleti russi e bielorussi. Nel mondo del Volley, la decisione della CEV va a colpire soprattutto le tante formazioni russe. Molte di queste sono infatti impegnate nelle coppe europee, ma come cambiano i tabelloni? Nella Cev Cup maschile esce di scena così il fortissimo Zenit Kazan, che ha vinto la semifinale di andata sul campo della Vero Volley Monza. I brianzoli accedono dunque direttamente alla finale del torneo. Nulla cambia invece per la Savino del Bene Scandicci, impegnata nelle semifinali di Challenge Cup femminile, dove nessuna squadra russa è rimasta in gara. Buone notizie in chiave Italia arrivano anche in Champions League. La Sir ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha spinto tante Federazioni ad escludere dalle competizionie atleti russi e bielorussi. Nel mondo del, la decisione della CEV va a colpire soprattutto le tante formazioni. Molte di queste sono infatti impegnate nelle, ma? Nella Cev Cup maschile esce di scena così il fortissimo Zenit Kazan, che ha vinto la semifinale di andata sul campo della VeroMonza. I brianzoli accedono dunque direttamente alla finale del torneo. Nulla cambia invece per la Savino del Bene Scandicci, impegnata nelle semifinali di Challenge Cup femminile, dove nessuna squadra russa è rimasta in gara. Buone notizie in chiave Italia arrivano anche in Champions League. La Sir ...

