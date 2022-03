Volley, calendario Final Four Coppa Italia maschile 2022: date, orari e diretta tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il calendario della Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2022 di Volley maschile. Sfide secche all’Unipol Arena di Bologna per il primo trofeo del nuovo anno. SemiFinali in programma sabato 5 marzo: la capolista Perugia sfida Piacenza, mentre Trento incontra Milano. Le vincitrici poi torneranno in campo domenica 6 marzo per la Finalissima: chi solleverà il trofeo? Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. STREAMING E TV – Tutte le partite della Final Four saranno visibili sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildelladella Del MonteSuperLegadi. Sfide secche all’Unipol Arena di Bologna per il primo trofeo del nuovo anno. Semii in programma sabato 5 marzo: la capolista Perugia sfida Piacenza, mentre Trento incontra Milano. Le vincitrici poi torneranno in campo domenica 6 marzo per laissima: chi solleverà il trofeo? Di seguito il programma dettagliato e come vedere intv e streaming le partite. STREAMING E TV – Tutte le partite dellasaranno visibili sulla piattaformaballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Le ...

