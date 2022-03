Vlahovic traditore | i tifosi della Fiorentina lo mandano nell’Inferno di Dante

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Striscione per l’attaccanteJuve Striscione di contestazione per Dusanda parte dei. La citazione è dell’Infernosco, più precisamente del canto trentaduesimo dove viene narrato del nono cerchio, quello dei traditori. «Non vo’ che più favelle malvagio traditor; ch’a la tua onta io porterò di te vere novelle», tradotto «Non voglio più che tu parli malvagio; infatti io porterò sulla Terra notizie veritiere di te, che ti infameranno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'attaccante serbo è stato accolto da una forte contestazione al Franchi prima del match di Coppa Italia Fiorentina-Juventus, mentre il settore ospiti lo sostiene ... La curva Fiesole, cuore del tifo della Fiorentina, ha accolto Dusan Vlahovic con una coerografia nella quale viene citato il canto XXXII dell'Inferno di Dante, dove si parla dei traditori.