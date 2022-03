Vittorio Grigolo | il dramma a ' Storie italiane' | ' Paura per la mia fidanzata a Kiev'

Advertising

Il Sussidiario.net

Il tenore, il dramma a 'Storie italiane': 'Paura per la mia fidanzata in fuga da Kiev': "Mia compagna Stefania Seimur in fuga da Kiev"/ "Ora è in Polonia?"Le bandiere dello spettacolo in trincea contro la guerra: i Maneskin fermano il tour, il tenore Vittorio Grigolo da Vienna dice no alla guerra, Roberto Bolle rinuncia a esibirsi in Russia, il ...Ospite di ‘Storie italiane’, in collegamento da casa, Vittorio Grigolo ha raccontato, in maniera assai intima, il dramma che sta vivendo in questi giorni. Dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e ...