Vittorio Grigolo il dramma a Storie italiane ho paura per la mia fidanzata in fuga da Kiev

Il tenore Vittorio Grigolo è preoccupato per la fuga della fidanzata dalle zone di guerra, in collegamento con il programma condotto da Eleonora Daniele, racconta la paura che sta vivendo per via della fidanzata, Stefania Seimur, mamma di sua figlia Bianca Maria, in fuga da Kiev dopo lo scoppio della guerra per l'invasione delle truppe

