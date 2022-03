Ansa_Fvg : Violenza sessuale su minorenne: estradato dagli Usa. Uomo deve scontare 7 anni di reclusione #ANSA - Gazzettino : #violenza sessuale su una ragazzina, #americano estradato in Italia - cjmimun : Un cittadino statunitense e' stato estradato ieri in Italia dagli Usa perche' deve scontare 7 anni di reclusione pe… - FabrizioDiVito : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #politics Crisi centrodestra, #Bardi azzera la giunta ma sembra Ponzio Pilato... E poi l'invasione dell'… - Mitico_channel : Stalking e violenza sessuale, a Foggia quattro casi di maltrattamento in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale

Alqamah

Un cittadino statunitense è stato estradato ieri in Italia dagli Usa perché deve scontare 7 anni di reclusione per il reato diaggravata di gruppo ai danni di una minorenne. L'episodio è avvenuto nel 2011 a Pordenone. L'uomo era stato arrestato ? in esecuzione di un mandato di cattura internazionale - negli ...(Nel caso di specie si trattava die stalking nei confronti di una minorenne in cui il giudice assolveva l'imputato per infermità di mente e gli applicava 1 anno di libertà vigilata)...(ANSA) - PORDENONE, 02 MAR - Un cittadino statunitense è stato estradato ieri in Italia dagli Usa perché deve scontare 7 anni di reclusione per ...PORDENONE - Un cittadino statunitense è stato estradato ieri in Italia dagli Usa perché deve scontare 7 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ...