Videosorveglianza attiva nella zona Asi di Modica contro abbandono rifiuti

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– Da oggi èla video sorveglianza mobile in tutta l’area dellaAsi– Pozzallo ricadente nel territoriono. A comunicarlo l’Assessore all’Ecologia Pietro Lorefice. Diverse telecamere attive h24 su tutto il perimetro per scongiurare gli abbandoni indiscriminati didi ogni genere. “Questo fenomeno – commenta l’Assessore – si è ripetuto in passato tantissime volte. Abbiamo investito notevoli risorse economiche per bonificare di volta in volta l’area, deturpata dall’inciviltà di quanti non si sono fatti scrupoli ad abbandonareingombranti e spesso anche pericolosi. Adesso con l’avvio della video sorveglianza mobile sarà molto più semplice beccare i furbetti e sanzionarli come meritano”. Da oggi è ...