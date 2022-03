Viale dell’Astronomia bacchetta l’Unione industriali di Napoli | Alt alle polemiche | ora si torni a dialogare

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Le valutazioni e gli approfondimenti che il nostro Collegio arbitrale ha portato avanti in queste settimane hanno dovuto necessariamente confrontarsi con un quadro organizzativo caratterizzato da elementi di oggettiva e crescente criticità, soprattutto per effetto del continuo sconfinamento mediatico di una vicenda che, purtroppo, non è rimasta circoscritta, come invece avrebbe dovuto, nell’alveo del perimetro associativo del”. E’ quanto si legge nella nota indirizzata alla Commissione di designazione deldidal Collegio arbitrale di Confindustria composto da Marco Novella (presidente), Massimo Calearo Ciman (Proboviro di fiducia di parte appellante) e Gabriele Fava (Proboviro di parte resistente): nota che ha per oggetto leche hanno portato, nelle scorse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viale dell’Astronomia

Il Denaro

...America, largo Giuseppe Pella, via Umberto Tupini (daAmerica a via Romolo Murri), viaPasteur,'Urbanistica, piazzale Luigi Sturzo, via Chopin,......America, Largo Giuseppe Pella, Via Umberto Tupini (daAmerica a Via Romolo Murri), ViaPasteur,'Urbanistica, Piazzale Luigi Sturzo, Via Chopin,...