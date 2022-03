Viaggio nella musica latina: chi è Camilo che firmato l’inno de LaLiga (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è Camilo? Voliamo a Medellin per conoscere le origini di un cantante colombiano che sta scalando le classifiche. Lo sappiamo, può non piacere a tutti, ma la musica latina ha una potenza tale da raggiungere tutto il mondo. Spesso, magari in estate, ci ritroviamo a ballare su canzoni travolgenti in lingua spagnola e che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi è? Voliamo a Medellin per conoscere le origini di un cantante colombiano che sta scalando le classifiche. Lo sappiamo, può non piacere a tutti, ma laha una potenza tale da raggiungere tutto il mondo. Spesso, magari in estate, ci ritroviamo a ballare su canzoni travolgenti in lingua spagnola e che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CoachConceicao : Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d'oro a Roma, soprattutto grazie a vo… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, viaggio nella “Londongrad” degli oligarchi russi - ilmondo_insieme : RT @TV2000it: '#PapaFrancesco. La mia idea di #arte' un viaggio nella galleria d'arte ideale del Pontefice. #Documentario diretto da Claudi… - rpinci : RT @TV2000it: '#PapaFrancesco. La mia idea di #arte' un viaggio nella galleria d'arte ideale del Pontefice. #Documentario diretto da Claudi… - felipenevescr : RT @Ambrasile: ?????Il 18/3, presso l'Accademia del Caffè Espresso, a Fiesole, si terrà una Giornata del Caffè Brasiliano per inaugurare in T… -