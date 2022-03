Verso Napoli-Milan | lo stadio Maradona sarà tutto esaurito

Leggi su goalnews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News Il match trasi avvicina ed è già. Lodipieno di tifosiisti che vogliono festeggiare la vittoria contro la loro rivale.?per il big match di domenica sera tra la squadra di Luciano Spalletti e ilal "" di. Un vero duello per il primo posto in Serie A. In poche ore, la Gazzetta dello Sport ha scritto che circa 42.000 biglietti disponibili erano stati distrutti. Il match trasold out. Lopieno zeppo di tifosi. Il match che ...