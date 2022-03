Vaccino Covid, Bertolaso: “Lombardia fra migliori al mondo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sul fronte dei vaccini anti-Covid “la Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della Regione”. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, in un’intervista a Lombardia Notizie Online. “Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l’ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi”, ha spiegato. Il ‘modello lombardo’ in tema di vaccinazioni è stato caratterizzato dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sul fronte dei vaccini anti-“laha numeri impressionanti, tra ialin particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della Regione”. Lo ha detto Guido, coordinatore della campagna vaccinale anti-in, in un’intervista aNotizie Online. “Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l’ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi”, ha spiegato. Il ‘modello lombardo’ in tema di vaccinazioni è stato caratterizzato dai ...

