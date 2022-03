Upas | Patrizio Rispo | «Ho avuto due tumori | fate prevenzione»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Intervista inedita per, l'adorato Raffaele Giordano di Un posto al sole. L'attore ha raccontato che gli hanno tolto duee ha invitato tutti i fan a fare, perché solo così si può scongiurare il peggio.: la battaglia diPresente nella grande famiglia difin dalla primissima puntata,è entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Intervistato da Il Mattino, l'interprete di Raffaele Giordano ha voluto parlare di un tema molto delicato: il cancro. Qualche giorno fa, l'attore è stato operato per un brutto tumore alla prostata. La sua battaglia contro la malattia l'ha spinto anche ad accettare di diventare testimonial della campagna per la ...

maria_pirro_ : È una storia incredibile, quella raccontata da Patrizio Rispo. Dimostra quanto è decisiva la #prevenzione anti… - SuAltroPianeta : RT @GenCar5: Patrizio Rispo, il portiere di #upas, che ha vinto il cancro, che raccomanda prevenzione (e rivendica di averlo fatto al #Sud)… - GenCar5 : Patrizio Rispo, il portiere di #upas, che ha vinto il cancro, che raccomanda prevenzione (e rivendica di averlo fat… - giampieffe : Le gemelle sono ora coetanee di: Speranza SAMUEL Patrizio Vittorio Rossella Nunzio #upas - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Una nuova avventura per lui? -

