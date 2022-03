Uno di noi sta mentendo: la recensione della serie teen di Netflix (Di mercoledì 2 marzo 2022) Uno di noi sta mentendo è una serie teen drama distribuita da Netflix. Questo prodotto dal target adolescenziale è attualmente nella top di Netflix delle serie più viste. Il motivo del successo? Un ottimo mix di tutti gli elementi che fanno gola al pubblico più giovane. Drammi, amori,tradimenti, segreti. Aggiungi a questi componenti un omicidio e dei personaggi sfaccettati e con vari scheletri nell’armadio et Voilà, si ottiene un posto nella top list. Sono cose già viste? Certamente, ma Uno di noi sta mentendo fa un ottimo lavoro. Sfruttando tutti gli ingredienti del tipico teen drama, regala al pubblico un prodotto di buon livello. Uno di noi sta mentendo: un insieme già visto Uno di noi sta mentendo non ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) Uno di noi staè unadrama distribuita da. Questo prodotto dal target adolescenziale è attualmente nella top didellepiù viste. Il motivo del successo? Un ottimo mix di tutti gli elementi che fanno gola al pubblico più giovane. Drammi, amori,tradimenti, segreti. Aggiungi a questi componenti un omicidio e dei personaggi sfaccettati e con vari scheletri nell’armadio et Voilà, si ottiene un posto nella top list. Sono cose già viste? Certamente, ma Uno di noi stafa un ottimo lavoro. Sfruttando tutti gli ingredienti del tipicodrama, regala al pubblico un prodotto di buon livello. Uno di noi sta: un insieme già visto Uno di noi stanon ha ...

Advertising

WeAreTennisITA : I 5??0?? anni di Michael Chang ?? L'americano e la sua vittoria al Roland Garros del 1989, il più giovane di sempre… - ItaliaViva : Uno dei momenti più intensi della bella #Assemblea006 di oggi è stato senza dubbio il collegamento con Alex dall'… - GrandeFratello : Mercoledì vuol dire solo una cosa: #GFVIPRADIO! ???? Stai pensando alla tua canzone preferita? Cosa aspetti? Dedical… - AportesM1 : RT @Oigram: Sabato scorso uno di voi (che lo ha meritato) è venuto con noi e ha potuto guardarla e toccarla. Sabato prossimo chi lo meriter… - monicadesen : RT @piersar62: NO COMMENT?? Il presidente ucraino #Zelenskyj in uno spot pubblicitario per le elezioni presidenziali.?????? Ogni commento è su… -