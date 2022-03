Una Vita, anticipazioni 2 marzo: Lolita si risveglia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una splendida notizia porterà via la tristezza da casa Palacios. Lolita, stando agli spoiler Una Vita riguardanti la puntata del 2 marzo, si risveglierà ed il dottor Ramon y Cajal confermerà che il farmaco ha avuto effetto e che lei sta guarendo. Tuttavia, le cose con Antoñito non andranno molto bene visto che lei gli chiederà di dormire sul divano. Nel frattempo, Susana non riuscirà a credere alla notizia delle nozze di Armando con un'altra donna e Liberto le suggerirà che possa trattarsi di una missione segreta. Puntata Una Vita di oggi 2 marzo 2022: Lolita si risveglia ed il medico afferma che sta guarendo I Palacios sono stati in apprensione per la salute di Lolita per molto tempo ed hanno riposto tutte le loro speranze in un farmaco sperimentale ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una splendida notizia porterà via la tristezza da casa Palacios., stando agli spoiler Unariguardanti la puntata del 2, si risveglierà ed il dottor Ramon y Cajal confermerà che il farmaco ha avuto effetto e che lei sta guarendo. Tuttavia, le cose con Antoñito non andranno molto bene visto che lei gli chiederà di dormire sul divano. Nel frattempo, Susana non riuscirà a credere alla notizia delle nozze di Armando con un'altra donna e Liberto le suggerirà che possa trattarsi di una missione segreta. Puntata Unadi oggi 22022:sied il medico afferma che sta guarendo I Palacios sono stati in apprensione per la salute diper molto tempo ed hanno riposto tutte le loro speranze in un farmaco sperimentale ...

