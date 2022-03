Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 7-11 Marzo 2022: Manuela Confessa il Segreto di Micaela! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 7 Marzo a venerdì 11 Marzo 2022 e anteprime prossime storyline. La Verità su Micaela! Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela rivela a Serena la verità sul Segreto della gemella. Virginia e Rossella si rendono protagoniste di un durissimo confronto, mentre Patrizio prende una decisione epocale. Chiara tiene testa a Roberto. Niko è in ansia per le “sorti” di Jimmy… Continuano i colpi di scena nella nuova stagione della soap partenopea! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 7 Marzo a ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 2 marzo 2022)UnalTramada lunedì 7a venerdì 11e anteprime prossime storyline. La Verità suUnalrivela a Serena la verità suldella gemella. Virginia e Rossella si rendono protagoniste di un durissimo confronto, mentre Patrizio prende una decisione epocale. Chiara tiene testa a Roberto. Niko è in ansia per le “sorti” di Jimmy… Continuano i colpi di scena nella nuova stagione della soap partenopea! LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 7a ...

