Un Posto al Sole, anticipazioni 3 marzo: Bianca rivela il segreto

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di giovedì 3 marzo: Bianca decide di rivelare il segreto su Jimmy. Cosa succederà? A Palazzo Palladini l'arrivo delle gemelle è stato accolto con cauto entusiasmo. Le sorelle di Serena, infatti, sono vulcaniche ed esplosive e negli anni scorsi gli inquilini del palazzo hanno imparato a conoscerle bene. Adesso, inoltre, non è ancora chiara la reale intenzione delle due ragazze. Perché hanno fatto ritorno a Napoli dopo tanti anni di lontananza dalla città? Intanto, Niko appare piacevolmente sorpreso dalla sorpresa fatta di Manuela e Susanna ha dato prova di un po' di gelosia nei confronti delle gemelle. La ragazza, infatti, seppur in modo bonario, ha ...

