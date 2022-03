Un posto al sole | anticipazioni 2 marzo | una sconcertante rivelazione

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Unalsi soffermerà nuovamente su Chiara e Nunzio, come segnalano ledi oggi, mercoledì 2. La giovane Petrone, di recente, ha perso il padre durante un incidente d'auto e da quel momento in poi ha dovuto fronteggiare le grandi responsabilità legate al suo ruolo di imprenditrice. La ragazza, sotto pressione per l'enorme carico di lavoro da gestire, si è rifugiata nella cocaina e questa dipendenza ha provocato la fine della sua relazione con Nunzio, dal momento che il figlio di Katia si è convinto che tra la fidanzata e Ludovico, il suo pusher, ci fosse qualcosa e ha deciso di troncare la loro storia d'amore. I due, però, hanno capito di essere ancora innamorati e sono tornati insieme. Chiara, dopo la richiesta di Nunzio di non avere più segreti, deciderà di accontentarlo e gli dirà la ...