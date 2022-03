Un milione di euro a Marco Columbro, il bonifico di Berlusconi: la scoperta, ecco cosa c'è dietro (Di mercoledì 2 marzo 2022) I magistrati continuano nel loro assedio, ormai quasi trentennale, contro Silvio Berlusconi. L'ultimo fronte aperto è il processo Ruby-ter, dove si è parlato del "quadro di generale generosità" in cui muove il leader di Forza Italia, per dirla con le parole di Federico Cecconi. Nel mirino i bonifici effettuati dal Cav, il tutto con una consulenza fatta di tabelle e grafici illustrati nell'aula del tribunale. E così si scoprono alcuni dei versamenti effettuati da Berlusconi. Per esempio i tre milioni di euro dati nel 2008 all'infermiera che si prese cura della mamma dell'ex premier, morta a febbraio di quell'anno: questa la cifra più alta in assoluto che Berlusconi ha bonificato tra gennaio 2006 e dicembre 2006. E si scopre così che, nel corso di quegli anni, Berlusconi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) I magistrati continuano nel loro assedio, ormai quasi trentennale, contro Silvio. L'ultimo fronte aperto è il processo Ruby-ter, dove si è parlato del "quadro di generale generosità" in cui muove il leader di Forza Italia, per dirla con le parole di Federico Cni. Nel mirino i bonifici effettuati dal Cav, il tutto con una consulenza fatta di tabelle e grafici illustrati nell'aula del tribunale. E così si scoprono alcuni dei versamenti effettuati da. Per esempio i tre milioni didati nel 2008 all'infermiera che si prese cura della mamma dell'ex premier, morta a febbraio di quell'anno: questa la cifra più alta in assoluto cheha bonificato tra gennaio 2006 e dicembre 2006. E si scopre così che, nel corso di quegli anni,ha ...

Stellantis stanzia 1 milione di euro per Ucraina, 71 dipendenti al sicuro Stellantis , tramite la sua Fondazione, ha stanziato 1 milione di euro in aiuti umanitari a sostegno dei rifugiati e dei civili ucraini sfollati a causa della crisi. Il gruppo automobilistico si affiderà a una ONG locale per sostenere i rifugiati e i ...

