Ultime Notizie – Vaccino Covid, Bertolaso: “Lombardia fra migliori al mondo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul fronte dei vaccini anti-Covid “la Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della Regione”. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, in un’intervista a Lombardia Notizie Online. “Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l’ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi”, ha spiegato. Il ‘modello lombardo’ in tema di vaccinazioni è stato caratterizzato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul fronte dei vaccini anti-“laha numeri impressionanti, tra ialin particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della Regione”. Lo ha detto Guido, coordinatore della campagna vaccinale anti-in, in un’intervista aOnline. “Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l’ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi”, ha spiegato. Il ‘modello lombardo’ in tema di vaccinazioni è stato caratterizzato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - sole24ore : ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: - e_pagliarini : RT @Radio24_news: #Digitalnews del #2marzo: #Netflix investe in videogame - altra operazione di #Anonymous. Rimani aggiornato sulle ultime… - cox_ib : RT @sole24ore: ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: -