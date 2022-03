Ultime Notizie – Ucraina, soldato Russia catturato: telefona a casa e si commuove – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Un giovanissimo soldato della Russia prigioniero in Ucraina. Il militare viene sfamato dai civili. Il giovane può anche utilizzare un telefono per parlare con la famiglia. Sopraffatto dall’emozione, in lacrime viene confortato dai civili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Un giovanissimodellaprigioniero in. Il militare viene sfamato dai civili. Il giovane può anche utilizzare un telefono per parlare con la famiglia. Sopraffatto dall’emozione, in lacrime viene confortato dai civili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

