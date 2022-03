Ultime Notizie – Ucraina, indagine Altroconsumo: ” 93% cittadini preoccupato da rischio nuova crisi economica” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli sviluppi in merito agli attacchi russi in Ucraina sono fonte di forti preoccupazioni per tutta la popolazione mondiale. In primis di genere umanitario per le persone che stanno vivendo questa drammatica situazione ma non solo. Questa guerra porterà e sta già portando a importanti conseguenze anche sull’economia mondiale. Altroconsumo ha voluto inquadrare quello che è il contesto attuale, fotografando le opinioni degli italiani in merito a come sanzioni e sviluppi geopolitici influenzeranno la vita di tutti i giorni. La maggiore preoccupazione, condivisa dal 93% dei rispondenti, è quella di incorrere in una nuova crisi economica dopo due anni di emergenza pandemica che ha, a sua volta, causato importantissime difficoltà economiche per il Paese. In questo contesto, genera particolare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli sviluppi in merito agli attacchi russi insono fonte di forti preoccupazioni per tutta la popolazione mondiale. In primis di genere umanitario per le persone che stanno vivendo questa drammatica situazione ma non solo. Questa guerra porterà e sta già portando a importanti conseguenze anche sull’economia mondiale.ha voluto inquadrare quello che è il contesto attuale, fotografando le opinioni degli italiani in merito a come sanzioni e sviluppi geopolitici influenzeranno la vita di tutti i giorni. La maggiore preoccupazione, condivisa dal 93% dei rispondenti, è quella di incorrere in unadopo due anni di emergenza pandemica che ha, a sua volta, causato importantissime difficoltà economiche per il Paese. In questo contesto, genera particolare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - sole24ore : ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: - eia58 : RT @ottogattotto: #RiformaCatasto, ultime notizie #Salvini:' C'è la guerra, mettiamola da parte' #Draghi:' Mi sono rotto il cazzo, o la vot… - occhio_notizie : Detenuti pericolosi liberati nelle ultime ore per combattere la #guerra tra #Russia e #Ucraina |… -