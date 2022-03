Ultime Notizie – Ucraina, costituzionalista Caruso: “Nori e Gergiev? China autoritarismo è dietro l’angolo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “La China scivolosa dell’autoritarismo è dietro l’angolo”, se si guarda alla vicenda della censura del corso su Dostoevskij di Paolo Nori, su cui poi l’Ateneo di Milano Bicocca ha fatto marcia indietro; o alla probabile esclusione, preannunciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Teatro alla Scala del direttore di orchestra Valery Gergiev, invitato dal board del teatro ad una presa di distanza dalla guerra dopo l’aggressione all’Ucraina. “La Costituzione non ammette discriminazioni politiche in ragione dei convincimenti individuali, anche quando c’è un conflitto bellico che vede coinvolta l’Italia direttamente o indirettamente”. Ne parla con l’Adnkronos Corrado Caruso, professore di diritto costituzionale all’Università di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Lascivolosa dell’”, se si guarda alla vicenda della censura del corso su Dostoevskij di Paolo, su cui poi l’Ateneo di Milano Bicocca ha fatto marcia in; o alla probabile esclusione, preannunciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Teatro alla Scala del direttore di orchestra Valery, invitato dal board del teatro ad una presa di distanza dalla guerra dopo l’aggressione all’. “La Costituzione non ammette discriminazioni politiche in ragione dei convincimenti individuali, anche quando c’è un conflitto bellico che vede coinvolta l’Italia direttamente o indirettamente”. Ne parla con l’Adnkronos Corrado, professore di diritto costituzionale all’Università di ...

